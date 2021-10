Vite al Limite, a 20 anni pesava 315 kg: l’avete vista dopo il programma? Da non credere; la storia di Bettie Jo.

È uno dei programmi più seguiti del momento. Parliamo di Vite al limite, la trasmissione di Real Time che racconta la storia di alcuni pazienti gravemente obesi. Pazienti che, stanchi delle loro difficili condizioni di vita, decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per perdere peso. Un percorso duro, quello che devono affrontare nella clinica in Texas, dove, dopo aver perso i kg necessari, i pazienti si sottopongono all’intervento di chirurgia bariatrica. Tra i protagonisti della trasmissione c’è stata anche lei, Bettie Jo.

Gli appassionati della trasmissione ricorderanno senza dubbio la puntata dedicata a lei, uno degli episodi della quarta stagione del programma. La ragazza, originaria del Missouri, ha deciso di rivolgersi alla trasmissione per cambiare vita, ma il suo percorso è stato ricco di ostacoli. Scopriamo di più sulla sua storia.

Vite al Limite, a 20 anni pesava 315 kg: la storia di Bettie Jo vi lascerà senza parole

Una storia dolorosa, quella di Bettie Jo, una delle protagoniste di Vite al Limite. Durante i mesi trascorsi nella clinica, la donna ha perso peso, ma non in modo eccezionale, come accaduto ad altri pazienti: ha perso circa 70 kg. Nonostante questo, Bettie non si è mai abbattuta e, passo dopo passo, è riuscita a prendere in mano la sua vita e a migliorare le sue condizioni. Ecco un selfie pubblicato da lei sui social:

Quella di Bettie è solo una delle tante storie raccontate nel programma di Real Time. Storie spesso drammatiche, dove i protagonisti si rifugiano nel cibo per sfuggire a problemi gravi o a traumi derivanti da un passato difficile. E voi, avete mai seguito la trasmissione?