Vittoria Puccini si mostra senza trucco e conquista instagram: completamente al naturale è ancora più bella.

Vittoria Puccini è un’attrice amatissima e famosissima. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma senza dare alcun esame. Il suo esordio come attrice avviene nel 2000, interpretando il ruolo di Gaia nel film Tutto l’amore che c’è.

Ma sappiamo benissimo che, la vera e propria consacrazione arriva con Elisa di Rivombrosa, nel 2003. La Puccini ha vestito i panni di Elisa Scalzi, protagonista della serie, che si innamora di Fabrizio Ristori, un nobile conte, interpretato dall’attore Alessandro Preziosi. Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. L’attrice è bellissima e bravissima, ma l’avete mai vista senza trucco? E’ ancora più bella.

Vittoria Puccini senza trucco illumina i social: al naturale è ancora più bella

Attrice di grande talento e con una classe straordinaria, Vittoria Puccini è molto amata. E’ stata la protagonista di numerosi film di successi e in tutti i ruoli che ha vestito addosso, è stata impeccabile. La consacrazione arriva con Elisa di Rivombrosa, dove, il personaggio di Elisa Scalzi, la porta ad essere amata e apprezzata dai telespettatori.

L’attrice è un talento innato, ma è anche una donna bellissima. Voi, avete mai visto al Puccini senza trucco? Al naturale è ancora più bella. La foto senza make-up è stata pubblicata dalla stessa attrice sul suo profilo social, nel mese di luglio. Ecco lo scatto che ha catturato l’attenzione dei follower:

Cosa possiamo dire all’attrice? Anche senza un filo di trucco è meravigliosa. Ha un viso raggiante. I suoi follower che, su instagram, sono quasi 200 mila, hanno lasciato tantissimi complimenti, ed è impossibile non complimentarsi di fronte a tanta bellezza, non trovate? Vittoria Puccini possiede una avvenenza fuori dal comune, e un talento, che porta in scena in maniera impeccabile.