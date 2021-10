L’amatissima serie tv sta per ritornare: la notizia che più aspettavamo

La notizia ha mandato in visibilio i milioni di fan della fortunata serie che sta per tornare in tv con la sua terza stagione.

Tornerà tra pochissimi mesi la serie tv che ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Stiamo parlando de L’amica geniale, strepitoso successo di Rai 1, pronta a stupirci e a farci emozionare con la sua terza stagione.

Le prime due serie della fiction ispirata ai libri di Elena Ferrante che narrano l’amicizia unica tra Lila e Lenù hanno letteralmente incantato il pubblico che non vedeva l’ora di sapere la data ufficiale della messa in onda della terza serie.

L’amica geniale torna con la terza stagione: la notizia manda in tilt i fan

Secondo quanto rivela TvBlog, le riprese de L’amica geniale 3 sono terminate. L’attesissima nuova stagione sarà trasmessa a febbraio su Rai1, dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2022. La celebre kermesse canora condotta anche quest’anno da Amadeus andrà in onda dal 1 al 5 febbraio. L’ultima location delle riprese è stata Firenze.

A dirigere questa terza parte non più Saverio Costanzo, figlio del celebre Maurizio, ma Daniele Lucchetti. Costanzo ha continuato però a lavorare alla serie come sceneggiatore. Saranno 8 gli episodi, per un totale di quattro appuntamenti che racconteranno il seguito tratto dal terzo libro della saga, intitolato “La vita bugiarda degli adulti”.

E voi siete carichi per seguire le nuove avventure di Lila e Lenù?