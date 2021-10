Scopriamo le anticipazioni della quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda Mercoledì 20 Ottobre su Canale 5.

Siamo quasi giunti alla fine di questo splendido viaggio! Si è appena conclusa la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, ciò significa che ne restano soltanto due per sapere la verità su Emma e la sua giovanissima figlia. Come descrivereste questo appuntamento che si è appena concluso? Noi azzardiamo: davvero incredibile! Ricco di colpi di scena e sorprendenti confessioni, il quarto appuntamento con la serie televisiva di Mediaset si è rivelato, ancora una volta, pieno di sorprese. E, sia chiaro, sembrerebbe che non siano affatto finite qui. Mercoledì 20 Ottobre, infatti, andrà in onda la quinta puntata. E, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che anche questo sia davvero imperdibile.

Cosa succederà, quindi, nel corso del quinto e penultimo appuntamento di Luce dei tuoi occhi? Ebbene! Stando a quanto si legge, sembrerebbe che la verità sia sempre più vicina. E che, soprattutto, verranno fuori delle confessioni realmente sconcertanti. Scopriamo insieme ogni cosa.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni puntata del 20 Ottobre: Luigi fa una confessione choc

Il finale di stagione de Luce dei tuoi occhi si fa sempre più vicino. E, in attesa di scoprire se ci sarà un prosieguo oppure no, possiamo affermarvi che la puntata di Mercoledì 20 Ottobre sarà davvero imperdibile. Da quanto si legge da alcune anticipazioni trapelate sul web, infatti, sembrerebbe che la realtà sia sempre più vicina. Ma non solo!

Ricordate quando vi abbiamo detto che Luigi aveva un ruolo importante nell’incidente di Valentina? E che, dopo l’incontro con Enrico, l’uomo farà una telefonata ‘sospetta’? Ebbene: in questa puntata della serie tv, il buon Luigi verrà trovato morto. Non sappiamo chi sia stato ad ucciderlo, sia chiaro. Fatto sta che, prima di morire, ha scritto una lettera nel quale fa sconcertanti e clamorose confessioni. In questa missiva, infatti, sembrerebbe che l’uomo abbia rivelato di aver causato lui l’incidente di Valentina. È proprio lui che, dopo essersi messo alla guida dell’auto di Enrico, ha investito la ragazza, provocandole dei danni non indifferenti.

Una volta ‘risolto’ questo caso, però, è questo la domanda che in paese si pongono tutti: com’è morto Luigi? E qualora fosse stato ucciso, chi ha compiuto questo gesto? Insomma, sono delle domande a cui, almeno per adesso, non troviamo una risposta. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che sarà chiamato in causa Fontana.

Infine, ultima anticipazione choc: Davide e Luisa si sposeranno!

Insomma, una puntata imperdibile! Noi non vediamo l’ora, voi?