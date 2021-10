E’ l’amatissima attrice di Daydreamer in un dolcissimo scatto del passato: così, riuscite a riconoscerla?

In questo bellissimo scatto è fotografata un’amatissima attrice, che proprio nell’ultimo anno, abbiamo avuto modo di vedere. Sì, perchè, è stata una delle protagoniste di una famosa soap opera. Ha avuto inizio l’anno scorso, ed è terminata quest’anno.

Stiamo parlando della serie di successo turca Daydreamer. La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto vivere un sogno ai telespettatori. Ci siamo lasciati avvolgere dal sentimento nato all’improvviso. Ma ovviamente, tutti i protagonisti hanno catturato l’attenzione. Impossibile non aver amato e apprezzato l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto, anche se, qui, era molto piccola. Con Sanem, ha avuto un rapporto molto speciale: avete capito di chi parliamo?

In Daydreamer l’attrice ci ha conquistato: in questo scatto del passato, la riconoscete?

Vi abbiamo già accennato che, l’attrice in foto, ritratta in un momento della sua infanzia, oggi è amatissima. L’abbiamo vista, nell’ultimo anno, vestire i panni di un personaggio molto amato nella serie televisiva turca Daydreamer.

Il suo rapporto con Sanem ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Purtroppo, però, ad un certo punto, ha detto addio alla soap, con la sua partenza. Adesso, avete capito chi è la bambina in foto? Siamo sicuri di sì. E’ proprio lei, l’attrice che in Daydreamer ha interpretato l’esuberante Ayhan.

L’avreste riconosciuta in questo scatto del passato? Ceren Tasci nei panni di Ayhan è stata impeccabile, impossibile dire il contrario. Ad un certo punto, però, il suo personaggio è partito, insieme al fratello, Osman. L’immagine che vi abbiamo mostrato in alto, quando la star di Daydreamer era solo una bambina, è stata pubblicata sul suo profilo instagram e ha subito conquistato i follower.