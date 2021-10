Ballando con le Stelle 2021, chi è Valeria Fabrizi: età, genitori, figli, chi era il suo vicino di casa

In questo articolo vi parliamo di una delle concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”: Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi sarà una delle concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1. L’attrice è famosissima, ma in questo articolo cercheremo di svelarvi alcune curiosità su di lei che forse non saprete.

Ballando con le Stelle, chi è Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è nata a Verona il 20 ottobre 1936, ha 84 anni ed è un’attrice famosissima. La Fabrizi è orfana di guerra. Il padre, Alberto, fu catturato e ucciso dai tedeschi durante la guerra. È stata amica d’infanzia di Walter Chiari, famosissimo personaggio televisivo. I due erano vicini di casa a Verona.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Il suo debutto al cinema, invece, avviene nel 1954, con un piccolo ruolo nel film comico a episodi “Ridere! Ridere! Ridere!”. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta recita in circa cinquanta film. Ha partecipato inoltre al concorso di Miss Universo nel 1957, classificandosi al quarto posto.

Ha cominciato a lavorare in televisione accanto a suo marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra nel 1964, in “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde” e “Storia di Rossella O’Hara”. L’anno successivo affiancò Corrado nel popolare quiz-show “A che gioco giochiamo?”.

Negli anni novanta, invece, ha partecipato ad alcune fiction televisive, tra cui “Linda e il brigadiere 2” e “Sei forte, maestro”.

Dopo un periodo di stop, è tornata in tv nel 2011, recitando nella fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti“. Il personaggio che interpreta nella serie tv le ha consegnato un’ulteriore ondata di popolarità. Prossimamente, invece, sarà impegnata nella sedicesima edizione di Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, il 2 aprile 1964 ha sposato il cantante e musicista Giovanni “Tata” Giacobetti, uno dei componenti del famoso Quartetto Cetra. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Giorgia e Alberto. Il matrimonio è durato sino alla morte di Giaboetti, avvenuta per un infarto miocardico acuto nel 1988. La Fabrizi ancora oggi parla del marito con parole di grande amore e affetto: “Era il più bello del Quartetto Cetra. Mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”. Adesso, però, ci sono i figli a riempire il suo cuore e ovviamente la carriera.