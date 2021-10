Ballando con le stelle, chi è Valerio Rossi Albertini: età, laurea, vita privata e quell’eccellente primato nella sua carriera

Valerio Rossi Albertini sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle: conosciamo più a fondo il famoso volto della scienza in tv!

Manca sempre meno alla prima puntata della 16esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà sabato prossimo 16 ottobre in prima serata sempre su Rai 1.

Da qualche settimana sono stati resi noti i nomi dei concorrenti ufficiali e bisogna ammettere che il cast quest’anno non lascia affatto a desiderare. Come sempre, non mancheranno volti famosi rappresentativi delle categorie più disparate: oltre a modelle, sportivi, attrici, cantanti, udite udite, stavolta c’è anche uno scienziato!

Si tratta di Valerio Rossi Albertini, fisico e accademico italiano, spesso ospite in tante trasmissioni televisive. Una presenza inusuale e interessante, che certamente sarà un valore aggiunto al programma di Milly Carlucci. Vediamo cosa c’è da sapere su di lui.

Valerio Rossi Albertini, curiosità sullo scienziato protagonista di Ballando con le stelle

Nato a Roma il 30 ottobre 1963 Albertini si è laureato con lode in Fisica con indirizzo nucleare all’Università La Sapienza di Roma. Dopo questo importante traguardo, è stato il primo in Italia a conseguire il dottorato di Ricerca in scienza dei materiali.

E’ diventato poi ricercatore del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso l’Istituto di Struttura della Materia. Vive a Roma e insegna Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata.

Molto riservato sul piano personale, della sua vita privata non si sa quasi nulla. Tra l’altro Albertini non è molto attivo nel campo dei social. Ballando con le stelle sarà certamente una buona occasione per scoprire qualcosa in più su di lui!