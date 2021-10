Belen Rodriguez ci mostra un ‘tenerissimo’ posto della sua casa: spettacolare!

Belen Rodriguez ci mostra un ‘tenerissimo’ posto della sua casa: impossibile non restare incantati.

Belen Rodriguez sta vivendo un momento magico, la showgirl, è diventata mamma per la seconda volta nel mese di luglio. La piccola Luna Marì è nata dall’amore con Antonino Spinalbese. La coppia, spesso, riprende sui social, gli attimi trascorsi insieme e non possiamo non ammirarne la bellezza.

La bambina è la secondogenita della conduttrice, dopo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Belen è molto attiva sui social, e come abbiamo accennato, è solita riprendere diversi momenti. Qualche giorno fa, sul suo profilo, ha mostrato un ‘tenerissimo’ posto della sua casa. Da restare senza parole, è meraviglioso!

Belen Rodriguez mostra un posto ‘dolcissimo’ della sua casa: un angolo molto speciale

Da qualche settimana Belen Rodriguez è tornata al timone di Tu si que vales, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sappiamo che, nel mese di luglio ha dato alla luce la piccola Luna Marì, ma la showgirl è ritornata più in forma che mai. I problemi, nei primi giorni di registrazione, ci sono stati. Infatti, la Rodriguez ha avuto un malore, ma fortunatamente, si è subito ripresa ed è ritornata in pista.

Attivissima sui social, dove rende noto tantissimi scatti e tutti, dobbiamo ammetterlo, sono particolari, è seguita da oltre 10 milioni di utenti. Gli scatti pubblicati non passano mai inosservati agli sguardi attenti dei suoi follower, pronti a catturare ogni minimo dettaglio. E proprio sui social, la bella conduttrice, qualche giorno fa, ha mostrato un angolo della sua casa.

Dall’immagine si comprende chiaramente che si tratta di una cameretta per bambini. E infatti, Belen, quando ha pubblicato lo scatto, ha specificato che si tratta della cameretta di Santiago. La stanza sembra essere molto accogliente ed è davvero difficile non restarne incantati, perchè è spettacolare.