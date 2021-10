La casa del GF Vip adesso è così ma… com’era quella della prima edizione? Che cambiamento

La prima edizione del GF Vip andò in onda nel 2016 e la casa era molto diversa da quella di oggi: ecco com’è stata trasformata.

Correva l’anno 2016 e su Canale 5 andava in onda per la prima volta un nuovo tipo di Grande Fratello: stavolta i protagonisti sarebbero stati personaggi noti dello spettacolo, della moda, dello sport. A condurre quell’edizione c’era Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista.

Da allora si sono susseguite altre edizione del Grande Fratello Vip fino a quella attuale, la sesta. Tanti i vip che si sono avvicendati nella famosa casa di Cinecittà e il successo del programma ogni anno ha dimostrato che questa versione del reality funziona eccome.

Ovviamente ogni anno gli autori hanno apportato delle modifiche, a cominciare dalla casa che ospita i concorrenti. Quella di oggi la conosciamo e la vediamo ogni giorno in diretta, ma ricordate com’è era quella del 2016?

Stefano Bettarini, Valeria Marini, Pamela Prati, Elenoire Casalegno, Antonella Mosetti, Andrea Damante, Clemente Russo, Alessia Macari (la vincitrice), furono alcuni di coloro che vissero quell’avventura inedita. Pronti a rivedere alcuni dettagli della casa del GF Vip 1?

GF Vip, com’è cambiata la casa oggi rispetto a quella della prima edizione: incredibile!

In quella prima edizione del GF Vip, i colori della casa erano decisamente più tenui rispetto alle tonalità decise che prevalgono adesso. Un cancello separava il loft dalla “cantina” (una specie di tugurio), zona destinata ai concorrenti sconfitti durante le prove settimanali. C’era poi la casa degli “agiati”, dotata di un’unica camera da letto per tutti i Vip. Il divano del confessionale, come quello attuale, era ricoperto d’oro.

Una delle differenze più lampanti con la casa di oggi è certamente l’assenza delle scale che separano l’area della piscina dal giardino. Quante volte vediamo i Vipponi sedersi su quei gradini!

Altra modifica notevole è stata apportata alla zona bagno: come si vede in questa immagine, nella prima edizione non c’erano vasche nel punto dove siamo ormai abituati a vederle dalla seconda stagione del programma in poi.

Fa un effetto strano vedere queste immagini, il tempo vola anche per il Grande Fratello Vip!