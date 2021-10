Damiano Carrara ha finalmente aperto il primo atelier di pasticceria in Italia, ma voi l’avete visto com’è al suo interno? È straordinario!

Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni! Facciamo riferimento proprio a Damiano Carrara! Oltre ad essere uno dei tre giudici di Bake Off e un rinomato ed amatissimo pasticcere, il simpaticissimo fiorentino adesso ha anche un altro primato! Diversi giorni fa, il buon Carrara ha aperto il primo atelier di pasticceria in Italia. Dove si trova? Cos’è? Beh, la risposta è davvero semplice: il negozio, stando a quanto si apprende dal web, si trova a Lucca, sua città di origine. E al suo interno è possibili rintracciarvi qualsiasi tipo di dolce. Insomma, un’idea davvero pazzesca. E che, da quanto si legge dai suoi commenti Instagram, sembrerebbe aver riscosso un successo davvero pazzesco. Pensate, sul suo canale social ufficiale, Damiano ha affermato che, dopo il primo giorno di apertura, tutti i dolci erano terminati.

Voi, però, avete visto com’è al suo interno il famoso atelier? Spulciando il profilo Instagram di Damiano Carrara, siamo riusciti a rintracciare un video che ci mostra il suo arredamento. A partire, quindi, dal colore scelto per le pareti fino a molto altro ancora.

Avete visto com’è al suo interno l’atelier di Damiano Carrara? Impossibile non farci caso

A partire da Sabato 2 Ottobre, Damiano Carrara ha dato inizio alla sua nuova avventura: l’atelier di pasticceria. Ricco di dolci succulenti e prelibati, il negozio dell’amatissimo giudice di Bake Off ha fatto un vero e proprio sold out. E, in men che non si dica, ha riscosso un successo davvero impressionante.

Chi è di Lucca e dintorni può andare a visitare l’atelier senza problemi, ma chi non lo è e, magari, è curiosi di scoprire com’è fatto al suo interno? La risposta è semplicissima: ci pensiamo noi a raccontarlo! Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Damiano, siamo riusciti a rintracciare un video del prima e del dopo. Non soltanto, quindi, il pasticcerie ha mostrato il suo negozio quando era un cumulo di pietre, ma anche il suo risultato ultimato.

Avete notato anche voi? È davvero impossibile non farci caso: oltre ad un ampissimo ingresso, l’atelier si presenta con un arredamento di colore rosa antico, una spaziosissima cucina, che, a quanto pare, è messa anche in bella vista per i clienti, e una vetrina davvero immensa. Non soltanto, infatti, ci sono grandi frigoriferi ricchi di dolci squisiti, ma anche l’esposizione è davvero pazzesca.

Facciamo a Damiano e alla sua compagna Chiara un grossissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura!