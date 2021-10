La dottoressa Pimple Popper è amatissima, ma vi siete mai chiesti dove si trova il suo studio? Senza alcun dubbio, ve lo sarete chiesti in moltissimi.

Diciamoci la verità: non è Mercoledì sera se non assistiamo ai nuovi episodi de ‘La dottoressa Pimple Popper’. Amatissima ed apprezzatissima dermatologa, la splendida Sandra Lee è la protagonista indiscussa di un programma televisivo, in onda su Real Time, in cui si mostrano le avventure e le storie di persone con gravissimi problemi legati alle loro pelle. Che siano cisti, brufoli e chi più ne ha, più ne metta, la splendida dottoressa è sempre pronta a trovare una soluzione. E, diciamoci la verità, quanti casi disperati è riuscita a portare a casa? Decisamente tantissimi!

Il programma ‘La Dottoressa Pimple Popper’ è tra i programmi più amati della televisione italiana, ma vi siete mai chiesti dove si trova il suo studio? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della clinica della pelle e del suo sito, ma siete curiosi di sapere qual è il luogo di lavoro della bellissima Sandra Lee? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

La Dottoressa Pimple Popper, dove si trova lo studio?

Siete pronti ai nuovi episodio de La dottoressa Pimple Popper? Dopo l’imperdibile con Federico Fashion Style e il suo ‘Beauty Bus’, la splendida Sandra Lee sarà la protagonista di nuove ed incredibile avventure. In attesa, però, di scoprire quali sono i casi che si presenteranno al cospetto della dermatologa e le sue soluzioni, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Ad esempio, vi siete mai chiesti dove si trova lo studio della dottoressa Piple Popper? Siamo certi che i più accaniti sostenitori non hanno potuto fare a meno di chiederselo! Siete pronti a sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo noi immediatamente! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il luogo di lavoro della bellissima Sandra Lee sia da rintracciarsi in California. E, se proprio volete ulteriori informazioni, presso la clinica di Inland Empire.

Diteci la verità: voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?