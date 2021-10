Fatima Trotta appena diciottenne: lo scatto del passato che non abbiamo mai visto

Fatima Trotta in uno scatto del passato che non abbiamo mai visto: qui era appena diciottenne.

La stiamo ammirando al timone di Honolulu, un programma comico che ha esordito poche settimane fa, su Italia uno. Fatima Trotta alla conduzione dello show, insieme a Francesco Mandelli, è impeccabile. Già in precedenza, abbiamo avuto il piacere di seguirla a Made In sud.

L’esordio come conduttrice in televisione è arrivato, proprio nello show, esattamente nel 2008, dove l’abbiamo vista insieme al duo comico Gigi e Ross, in onda su Comedy Central. Dal 2013 Made In sud è arrivato su rai due, in prima serata. Fatima oltre ad essere una conduttrice bravissima, è anche bellissima. Noi l’abbiamo conosciuta così, ma l’avete mai vista appena diciottenne? Vi mostriamo lo scatto social del passato che ha conquistato i follower.

Fatima Trotta come non l’abbiamo mai vista: in questo scatto era appena diciottenne

Fatima Trotta è una conduttrice televisiva e un’attrice che sta riscontrando un enorme successo. La stiamo seguendo nel nuovo programma comico di Italia Uno, Honolulu. Non è da sola, ma ad affiancarla c’è Francesco Mandelli, e ovviamente tutto il cast di comici che portano in scena le divertenti performance.

Fatima ha esordito come conduttrice nel 2008, al fianco di Gigi e Ross, a Made In sud, trasmesso, allora, su Comedy Central. Ma lo show comico è arrivato su Rai due, poco dopo, nel 2013, in prima serata. La conduttrice è amatissima e questo amore da parte dei telespettatori si percepisce anche sui social, dove è tanto seguita. Proprio qui, andando a curiosare, è emersa una foto del passato. Una Fatima Trotta come non l’avete mai vista, eccola appena diciottenne:

“Con tanta tenerezza guardo questa foto… una fatimella appena diciottenne, che si mangiava anche le unghie”, ha scritto a corredo. La conduttrice appare in questo scatto giovanissima, aveva, come riportato, appena 18 anni. Non possiamo non ammirare la sua bellezza, allora come oggi!