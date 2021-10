In questo scatto social, Federico Fashion Style è letteralmente irriconoscibile: voi l’avreste mai detto fosse lui? Quanta dolcezza!

Siete pronti a vedere Federico Fashion Style in una nuova avventura? Noi decisamente si! A partire da Sabato 16 Settembre, l’amatissimo parrucchiere dei Vip sarà uno dei protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle. Insieme ad Andrea Iannone, Al Bano Carrisi e a tantissimi altri personaggi amatissimi dello spettacolo italiano, anche il simpaticissimo romano si cimenterà in nuove vesti. Non vedete l’ora di vederlo, vero? Come darvi torto! Prima di poterlo vedere in pista, però, abbiamo la possibilità di vederlo alle prese con un’altra nuova esperienza. Di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: Beauty Bus.

Da circa una settimana, Federico Fashion Style fa compagnia il pubblico di Real Time con il suo itinerario. E la sua volontà di cambiare radicalmente le persone che chiedono il suo aiuto. A partire dai capelli fino all’outfit, il simpaticissimo romano si metterà a completa disposizione di chi sente l’esigenza di vedersi con occhi diversi. A proposito di occhi diversi, siamo certi che neanche voi sareste riusciti a riconoscerlo in questo scatto. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Federico Fashion Style irriconoscibile: l’avreste mai detto?

In attesa di poterlo vedere non solo in pista a Ballando con le Stelle e in una nuova puntata di ‘Beauty Bus’, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram. Ed oltre a rintracciare scatti che ritraggono i suoi capolavori e i suoi viaggi, siamo riusciti anche a rintracciare uno scatto in cui il parrucchiere dei Vip è letteralmente irriconoscibile.

Amatissimo e seguitissimo su Instagram, il buon Lauri è solito condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, dando un’occhiata approfondita al suo canale Instagram,i nostri occhi si sono soffermati su una ‘particolare’ foto’. Di che cosa parliamo? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non avreste mai detto fosse lui:

Eccolo, Federico Fashion Style da bambino! Sia chiaro: non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e né tantomeno quanti ne siano passati. Fatto sta che, in questo scatto, è davvero irriconoscibile! Siete d’accordo?