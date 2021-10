Federico Salvatore ricoverato in ospedale: il cantante è stato colpito da emorragia cerebrale

In seguito ad un’emorragia cerebrale, il cantante napoletano Federico Salvatore si trova in ospedale: al momento è sotto osservazione.

Nei giorni scorsi Federico Salvatore, noto cantautore partenopeo, è stato colpito da un’emorragia cerebrale ed ora si trova in ospedale, dove i medici lo tengono in osservazione.

In seguito al malore, è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Proprio di recente, l’artista aveva annunciato l’uscita del suo nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”, inizialmente prevista per il 17 settembre, in occasione del suo 62esimo compleanno. La data era stata poi modificata, come aveva spiegato lui stesso, a causa della morte del suo pappagallo Giacinto, suo amico fedele da 25 anni. Un ritorno in grande stile per celebrare il 25esimo anniversario del disco doppio platino del 1995.

Ripercorriamo la carriera di Salvatore, cantautore dalle mille sfaccettature.

Federico Salvatore: un cantante con doti attoriali

Nato a Napoli nel 1959, negli anni ’90 diventò famoso per la sua capacità di mescolare musica e cabaret. I suoi brani erano un misto tra satira e canzone e i molti dei testi non erano affatto banali, ma trattavano temi molto importanti.

A tal proposito, si può citare ad esempio, la sua canzone “Sulla porta” in cui si parla dell’omosessualità, da lui cantata al Festival di Sanremo del 1996

Grazie alla sua partecipazione nel 1994 al Maurizio Costanzo Show, si fece conoscere a livello nazionale e a giovarne furono ovviamente anche le vendite dei suoi dischi.

Facciamo i nostri auguri a Federico per una pronta guarigione.