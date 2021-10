Francesco Mandelli è il presentatore di Honolulu: ma dove l’abbiamo già visto? La sua ricchissima carriera.

Honolulu è un programma comico in onda da alcune settimane e che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori. Abbiamo già avuto modo di apprezzare le performance dei tanti famosi comici presenti e siamo certi, che sarà una continua sorpresa. Al timone della trasmissione, Fatima Trotta e Francesco Mandelli.

Abbiamo avuto modo di vedere la conduttrice già al timone di un altro programma comico, ovvero Made in sud e ha conquistato il pubblico. Ora, insieme a Mandelli, sta portando avanti lo show in maniera impeccabile. Anche il conduttore è amatissimo e apprezzatissimo e gode di una grande popolarità: ricordate dove l’abbiamo già visto?

Francesco Mandelli, conduttore di Honolulu: dove l’abbiamo già visto?

Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono al timone del nuovo programma in onda su Italia uno, Honolulu. Si tratta di uno show comico, che vede la presenza di grandi comici, molti già a noi conosciuti.

Il conduttore è molto amato e apprezzato, è un attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico: ricordate dove l’abbiamo visto? Ha debuttato in televisione nel 1998 nel programma di MTV Italia Tokusho, in veste di co-conduttore insieme con Andrea Pezzi. Un anno più tardi c’è stato il suo debutto come attore. Abbiamo avuto il piacere di vedere Mandelli nel film Tutti gli uomini del deficiente, Ora o mai più, Natale a Miami e Natale a New York, Generazione 1000 euro.

Con il collega Fabrizio Biggio, Mandelli è autore e protagonista della serie I soliti idioti. Dal 2010 al 2012 partecipa come co-protagonista nella serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi. Ma abbiamo avuto modo di vederlo anche nel film BabySitter, come protagonista, nel 2016, e l’anno dopo ha partecipato nel video musicale L’esercito del selfie di Takagi e Ketra, Arisa e Lorenzo Fragola. Ovviamente, l’attore gode di una carriera ampissima e sarebbe difficile citare qui tutti i traguardi toccati. Ora, è al timone di Honolulu, insieme a Fatima Trotta, e ci sta conquistando.