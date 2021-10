GF Vip, Soleil si scaglia contro di lui: “È molto maleducato”, volano parole grosse

Terminata la scorsa puntata di lunedì 11 ottobre, nella casa del GF Vip è scoppiato un putiferio: le dure parole di Soleil contro Aldo.

Durante l’ultima puntata del GF Vip andata in onda lo scorso lunedì, abbiamo visto l’incontro tra Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera Miales. Quest’ultima era stata protagonista nei scorsi giorni di alcuni rumors che la volevano incinta del giornalista sportivo.

Nel corso della diretta del venerdì precedente, l’ex marito di Maria Teresa Ruta era stato informato circa l’indiscrezione che stava circolando e la notizia lo aveva turbato non poco. Nel confidarsi con i coinquilini, il concorrente aveva anche esternato i propri dubbi sulla paternità dell’eventuale bambino in arrivo.

Così, la Miales si è presentata lunedì nel giardino della casa per aver un faccia a faccia con Goria. Dopo aver chiarito di non essere incinta, la donna gli ha chiesto di difenderla dalle critiche e dalle insinuazioni degli altri Vipponi, visto che lei è già costretta a sopportare tutte le ingiurie che le vengono rivolte.

Vera ha voluto incontrare a quattr’occhi i concorrenti che l’hanno criticata, tra cui Aldo. Il campione non si è affatto tirato indietro e ha ribadito il suo pensiero sulla faccenda. Il suo atteggiamento però non è andato a genio a Soleil che si è scagliata pesantemente contro di lui.

GF Vip, Soleil durissima contro Aldo: “Si comporta in dei modi…”

Seduta in veranda con Amedeo Goria, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sbottato: “Siamo tutti qua a dire ‘che bello, che bravo Aldo, ma in realtà dice e fa delle cose che sono talmente fuori luogo…”. Il giornalista allora le ha fatto notare che la dura reazione di Montano era dovuta all’attacco della Miales.

Soleil allora ha risposto: “Ok, allora per quale motivo a me viene criticata questa cosa e a lui viene apprezzata? Perché il dire quello che si pensa per me divento st***** e per lui invece diventa ‘vabbè, dice quello che pensa’ quando in realtà è molto più maleducato? Dice parolacce, si comporta in dei modi…nella sauna, fa il bagno in piscina sudato… son cose stupide ma mille ne vedo che fa e che dice”.

Cosa ne pensate? E’ l’inizio di una nuova catfight?