Siete pronti ad una nuova e scoppiettante puntata de ‘L’Ispettore Coliandro’? Noi decisamente si! Così come da diverse settimane, il simpaticissimo Giampaolo Morelli ritorna in onda su Rai Due con un nuovo ed imperdibile appuntamento della serie televisiva. Quale sarà il caso che, per questa sera, dovrà risolvere? Chi lo sa! In attesa, però, di scoprire come riuscirà a superare l’ardua prova, scopriamo qualche cosa in più su di lui. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E di quanto, in realtà, sua moglie non sia affatto un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Senza alcun dubbio, però, il retroscena che vi andremo a svelare tra qualche istante è sconosciuto a parecchi di voi.

Giampaolo Morelli è un attore amatissimo e famosissimo, e su questo non c’è dubbio. Siamo certi, però, che non tutti conoscono questo retroscena. Di che cosa parliamo esattamente? Vi assicuriamo: nulla di grave! Piuttosto, facciamo riferimento ad un momento ‘particolare’ della sua vita. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa.

L’esordio di Giampaolo Morelli nel mondo dello spettacolo è avvenuto davvero prestissimo. Dapprima come protagonista di alcuni spettacoli di cabaret, il simpaticissimo napoletano inizia a muovere i primi passi da attore da giovanissimo. E, in men che non si dica, ha conquistato davvero tutti.

Cosa faceva, però, prima di diventare attore? Per meglio dire, conoscete il suo titolo di studio? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Morelli abbia conseguito la maturità classica presso un liceo della sua città. E che, inizialmente, si sia iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma che, cinque esami prima della laurea, l’attore abbia cambiato indirizzo universitario per iscriversi alla facoltà di psicologia. Insomma, un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. E di cui, siamo certi, non tutti ne erano a conoscenza.

