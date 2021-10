Grave lutto per Morgan, l’artista pubblica un triste annuncio sui social: “Era bravissimo”, ecco le parole del cantante

Marco Castoldi, in arte Morgan, colpito da un grave lutto. L’artista saluta l’amico e collega sui social: “Era bravissimo“. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Marco. Di seguito vi riportiamo le parole del cantautore.

Lutto per Morgan: “Era bravissimo”

Grave lutto per Morgan: è morto Max Quinque, storico fotografo dei Bluvertigo. È l’artista stesso ad annunciare la scomparsa dell’amico e collega sui social network. “Per me potrebbe essere ricordato come ‘il fotografo che odiava la cassa dritta’” – scrive Morgan su Instagram – “In tutta la mia vita Max è la persona più ‘parlante’ che abbia mai incontrato”.

Per Morgan, Max aveva realizzato una cover molto importante: “Avevamo parlato a lungo con Max di come doveva essere la cover del disco che stavamo registrando e che anche lui ascoltava tutti i giorni osservandoci al lavoro”. L’artista poi chiude il lunghissimo post con un ricordo dell’amico scomparso: “In quei giorni a casa mia di nascosto feci una versione della canzone senza la cassa dritta , solo per lui, che disse: oh, adesso così si ragiona! Spero che tu l’abbia portata con te, amico mio”.

Max Quinque, oltre a lavorare con Morgan, aveva lavorato anche con De André, con il quale ha realizzato la cover de “Le nuvole”, prima copertina al mondo con un ologramma in una tiratura limitata di 250mila copie. “Aveva fatto la cover de ‘le nuvole’ e un anno prima la foto di ‘Anime Salve’ , quella che ritrae una bambina, copertina che per noi non aveva tanto significato”, scrive Marco Castoldi su Instagram.