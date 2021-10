Maneskin, bruttissima notizia: “Siamo dispiaciuti…”, l’annuncio lascia i fan di stucco

Bruttissima notizia dei Maneskin, l’annuncio lascia i fan di stucco: “Siamo dispiaciuti”, ecco le loro parole

I Maneskin sui social hanno pubblicato un annuncio che ha lasciato di stucco i fan: “Siamo dispiaciuti“. Di seguito vi diciamo di cosa si tratta, riportandovi le parole scritte dalla famosa band tra le stories di Instagram.

Maneskin, bruttissima notizia: il loro annuncio

I Maneskin sono uno dei gruppi musicali più in voga del momento. La band si è composta a Roma nel 2015 ed è formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band è divenuta famosa nel 2017, quando ha partecipato all’undicesima edizione di X Factor. Nonostante abbiano sfiorato per un soffio la vittoria, classificandosi al secondo posto, sono riusciti lo stesso ad affermarsi sulla scena artistica italiana.

Il gruppo ha raggiunto l’apice del successo nel 2020, quando ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni“. Da allora sono divenuti famosi in tutto il mondo.

Nelle ultime ore, la band ha pubblicato un brutto annuncio sui social. Tra le stories di Instagram, infatti, il gruppo ha scritto: “Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di dicembre 2021 – Roma e Milano – ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto, ci vediamo presto“.

Una brutta notizia dunque per i fan della famosa band. Coloro che hanno acquistato i biglietti per il concerto, purtroppo dovranno aspettare altri mesi. Probabilmente la decisione è stata presa a causa dell’incertezza che regna ancora attorno all’organizzazione di concerti ed eventi musicali. Molte date sono state rinviate al 2022 con la speranza che tutto possa tornare alla normalità.