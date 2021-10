Maria De Filippi non ci sta: “Cambiate talent”, durissimo sfogo

Lo sfogo di Maria De Filippi durante la puntata di Amici 21 di lunedì 11 ottobre: la conduttrice del talent lo ha detto chiaro e tondo.

Il daytime di Amici andato in onda lunedì 11 ottobre è stato caratterizzato come sempre da sfide, emozioni, l’esibizione di un’ospite speciale e tanti altri momenti imperdibili, ma stavolta Maria De Filippi è stata costretta a fare un severo rimprovero agli allievi della scuola.

In questa ventunesima edizione del celebre talent di Canale 5, si sono verificati episodi di cattiva condotta da parte di alcuni ragazzi. Nel corso della puntata sono stati mostrati al pubblico dei video in cui si vede la loro riluttanza a rispettare le regole: tenere in ordine la casetta, arrivare puntuali a lezione, usare il cellulare solo negli orari prestabiliti, ecc.

Un comportamento che ha spinto la conduttrice a farsi sentire. “Non potete prendere della tv solo quello che vi piace e il resto non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa fatica non va bene. Perché quando io sono qua davanti a tutti, a questo corrisponde ore ed ore dove io non sono qua davanti a tutti, ma lavoro esattamente come quando io sono qua”, ha fatto notare Maria.

Un chiarimento necessario per far capire ai concorrenti l’importanza di quello che stanno facendo nella scuola e della grande possibilità che gli è stata offerta.

Amici, Maria De Filippi senza freni: “Ci sono altri talent”

Raramente è successo nella storia di Amici che la De Filippi si esprimesse con severità verso i ragazzi. Evidentemente questa volta lo ha reputato necessario dato il comportamento di alcuni componenti della classe.

Maria ha addirittura invitato alcuni di loro a valutare se vogliano davvero far parte del suo talent, dove ci sono regole ben precise. “Se venite qua con la speranza che il vostro inedito spacchi su Spotify, ma non andate a solfeggio … Se venite nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografie e forse entrate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete… Non venite – ha detto chiaramente – Ci sono altri talent che sono belli e creano anche successi discografici e di ballo, ma questo programma è fatto così”, ha detto senza tanti giri di parole.

Ancora una volta Maria ha dimostrato tutta la sua professionalità, siete d’accordo?