Vi siete mai chiesti quanto costa andare a mangiare nel ristorante di Carlo Cracco? Cifre da urlo, ma la bontà dei piatti è infinita.

È uno degli chef italiani più amati, Carlo Cracco. Ex temutissimo giudice di Masterchef ed attualmente colonna portante di ‘Dinner Club’ su Amazon Prime, il simpaticissimo cuoco è tra i volti e nomi più apprezzati della cucina italiana. Vi siete mai chiesti, però, quanto costa andare a mangiare in uno dei suoi ristoranti? Qualche anno fa, il buon Cracco è stato al centro delle polemiche in seguito ad una sua intervista a Le Iene nel 2017, ma in fin dei conti a quanto ammonta il prezzo di un pranzo o di una cena da lui?

Se siete curiosi di sapere quanto costa andare a mangiare nel ristorante di Carlo Cracco, siete proprio incappati nell’articolo giusto. Prima di svelarvi le cifre, però, vi assicuriamo: si tratta di un numeri davvero da urlo, ma le prelibatezze sono garantite. Come si suol dire? La qualità si paga! Ed è il caso del buon Cracco. Bando alle ciance, ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul web in merito all’argomento!

Quanto costa andare a mangiare da Carlo Cracco?

Anche voi siete rimasti affascinati dalla bravura di Carlo Cracco e dei suoi piatti ed avete intenzione di provarli da vicino? Presso la Galleria Umbero di Milano, alcuni anni fa, lo chef pluri stellato ha aperto un ristorante. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesco. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa andare a mangiare? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non c’è affatto un prezzo fisso. Tutto dipende, come in ogni ristorante, dal tipo e dalle quantità di portate. Procediamo, però, con ordine.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che è possibile gustare un menù degustazione per una cifra di circa 190 euro. Cosa prevede? A partire da un’insalata russa caramellata fino ad un freddo di mandorla e piselli, questo menù prevede ben 11 portate straordinarie.

Se proprio, però, non volete affatto affidarvi ad un menù degustazione, non dovete fare altro che procedere con gli antipasti. Da un minimo di 42 euro fino ad un massimo di 48 euro, Carlo Cracco e il suo staff vi offrono delle prelibatezze davvero interessanti. Stesso ed identico discorso per i primi piatti. Con soli 42 euro, infatti, potrete gustare riso mantecato allo zafferano, midollo alla piastra e ragù ai fegatini. Al prezzo di 48 euro, invece, vi verrà servito un piatto di ravioli di caglio al nero di seppia, broccolo verde, vongole veraci e limone oppure Riso mantecato al topinambur e aceto di lamponi. Cosa sappiamo, invece, dei secondi piatti? A quanto pare, sembrerebbe che ci sia una differenza. Se vorrete gustare del buon pesce e crostacei, il prezzo di partenza è 56 euro. E si può arrivare anche ad un massimo di 110 euro con Rombo in crosta di cacao, pastinaca alle nocciole e tè affumicato (la portata è prevista per due persone). Se, invece, gradite della carne, il prezzo minimo è di 36 euro fino ad un massimo di 48 euro.

Non è pranzo o cena, se non c’è anche il dessert, vero? Ebbene: anche in questo caso, i prezzi variano da un minimo di 34 euro fino a 36 euro.

Insomma, il menù prevede dei prezzi davvero da urlo. Avete visto, però, che prelibatezze? Sicuramente è tutto ben speso. Siete d’accordo?