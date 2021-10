Si sono lasciati, è arrivata la conferma: la coppia nota al mondo del gossip, dopo quattro anni insieme, ha messo un punto alla storia d’amore.

In tanti speravano che le voci che circolavano sul loro conto fossero fake. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavano di crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la verità, dopo giorni, è finalmente salita a galla. Il settimanale Chi parla di una vera e propria rottura tra la famosa attrice e l’allenatore della Juventus. Ma cosa è successo esattamente? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi Magazine, parla dell’accaduto: al momento da parte di entrambi c’è silenzio ma sembra non ci sia più nulla da fare.

“Si sono lasciati”, arriva la conferma: la coppia ha messo un punto definitivo alla storia d’amore

Tra le pagine della rivista è arrivata la notizia della rottura: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non formano più una coppia. “Stando alle nostre fonti sembrerebbe che la Angiolini abbia scoperto un tradimento da parte di Max” sono le parole che si leggono sul settimanale Chi.

“Un colpo al cuore per lei che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine” continua il settimanale diretto da Alfonso Signorini che aveva beccato l’attrice di recente, tra le strade di Milano, con il volto ricoperto di lacrime.

Secondo quanto si apprende, il punto definitivo alla loro storia è arrivato in seguito un atto di infedeltà: non è arrivata, però, alcuna conferma dai diretti interessati che però, continuano a mostrarsi lontani. Sarà una nuvola passeggera o il temporale ha già spazzato via tutto?

