GF VIP, Sophie Codegoni spezza il total black con un decolletè leopardato: i dettagli del look

Sophie Codegoni non delude il pubblico di Canale 5: al GF VIP si conferma come la concorrente più glamour. Questa volta ha ‘spezzato’ il total black con un decolletè leopardato!

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda su Canale 5. Lunedì 11 ottobre, l’ex tronista e Soleil Sorge hanno dato show con un acceso scontro: tra le due ‘femmine alfa’ della Casa sono volate pesanti offese ed accuse reciproche. Le amanti della moda, oltre ad ascoltare il battibecco in diretta televisiva scatenato dalla vicinanza tra Sophie e Gianmaria Antinolfi, hanno fatto caso ai look delle due concorrenti: la Sorge ha optato per un look color ghiaccio, e la Codegoni? Lei ha scelto di spezzare un total black con un paio di decolletè leopardati che non sono passati affatto inosservati. Vi sveliamo i dettagli!

