Davvero imperdibile questa nona stagione di Vite al Limite, vero? In onda da pochissime settimane, i nuovi episodi dell’amatissimo programma di Real Time sta continuando a riscuotere un successo davvero impressionante. Protagonista indiscussa di questa nuova edizione, è proprio lei: Shannon Lowery. Entrata a far parte del programma con un peso iniziale di ben 335 kg, la donna aveva alle spalle una storia piuttosto particolare. Anzi, vi diremo di più: davvero drammatica.

Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato il suo difficilissimo passato. Ed ha spiegato che, proprio perché è stata abbandonata da piccola, ha trovato nel cibo il suo unico conforto e rifugio. E, sia chiaro, Shannon aveva poco meno di 40 anni quando ha preso parte al programma. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Com’è stato, però, il suo percorso a Vite al Limite? Scopriamo insieme ogni cosa.

Vite al Limite, Shannon è stata abbandonata da piccola: pesava 335 kg, oggi è proprio così

Alle telecamere di Vite al Limite, Shannon ha raccontato di essere stata abbandonata da piccola da sua madre. E di essere rimasta letteralmente traumatizzata dall’evento, com’è giusto che sia. Seppure la donna sia riuscita a costruire un ottimo rapporto con la compagna di suo padre e a trovare un marito che si è preso da sempre cura di lei, la Lower non ha affatto superato l’abbandono. E non è riuscita a farlo neanche quando, una volta cresciuta, si è fatta viva.

A soli 39 anni, Shannon aveva un peso di ben 335 kg. Ed è per questo motivo che ha voluto chiedere aiuto a qualcuno di competente: il dottor Nowzaradan. Ricoverata presso la clinica di Houston per rimettersi in forma, la donna ha iniziato il percorso col chirurgo iraniano. Ad oggi, come testimonia il suo profilo Facebook, sembrerebbe che Shannon stia continuando a seguire un regime alimentare sano e regolato. E che, addirittura, continui a svolgere l’esercizio fisico.

L’avreste mai detto?