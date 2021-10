“Sono tornati sotto lo stesso tetto”, l’amatissima coppia è ritornata insieme: la notizia che tutti attendavamo

L’amatissima coppia è ritornata insieme, è arrivata finalmente la notizia che tutti attendavamo: “Sono tornati sotto lo stesso tetto”

Una coppia amatissima del mondo dello spettacolo finalmente è ritornata insieme. È appena arrivata la notizia che tutto il pubblico attendeva con ansia. “Sono tornati sotto lo stesso tetto“, annuncia festoso il noto settimanale di gossip. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Secondo il settimanale Chi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero ritornati insieme. Il giornale diretto da Alfonso Signorini annuncia: “I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”. Raimondo e Francesca, infatti, adesso vivono entrambi a Roma: Todaro è diventato un nuovo professore del talent show “Amici”, mentre Francesca è sempre stata nel cast come ballerina professionista.

I due sono stati a lungo una coppia. Nel 2014 sono convolati a nozze, mentre nell’ottobre dell’anno prima era nata la figlia Jasmine. La loro storia d’amore è terminata nel 2019 e la loro separazione fu accolta con gran dispiacere dal pubblico. Il settimanale Chi parla di un tradimento, ma la voce non è mai stata confermata dalle parti interessate. Poco dopo la separazione da Todaro, però, Francesca iniziò una relazione Valentin Dumitru, ex allievo del talent show “Amici”.

Questo però appartiene al passato. Adesso – secondo quanto riferito dal settimanale di Alfonso Signorini – Raimondo e Francesca sarebbero di nuovo insieme, o per lo meno vivrebbero sotto lo stesso tetto. Noi ovviamente siamo felici, sia per loro che per la figlia Jasmine, che finalmente torna a respirare aria di famiglia.