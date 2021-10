Sabrina Salerno è tra le concorrenti di Ballando con le Stelle 2021: da Instagram fino a dove vive, scopriamo tutto su di lei.

Ancora pochissime ore e finalmente andrà in onda Ballando con le Stelle 2021! Per un nuovo anno consecutivo, la splendida Milly Carlucci sarà al timone del programma del Sabato sera. Ed, insieme a delle esibizioni pazzesche, sarà la protagonista indiscussa di un vero e proprio spettacolo imperdibile.

Per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto un cast piuttosto stellare! A partire da Al Bano Carrisi, che dopo anni ha accettato le ‘avances’ della padrona di casa, fino a Fabio Galante, la conduttrice ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Tra gli altri concorrenti, però, non possiamo fare a meno di citare lei: Sabrina Salerno! Avete letto proprio bene, si! Anche la splendida attrice, cantante e showgirl sarà tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Pertanto, scopriamo qualche curiosità più nascosta della splendida Salerno.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, spunta la foto da giovane: scatto del passato, che meraviglia!

Sabrina Salerno concorrente a Ballando con le Stelle 2021: Instagram, vita privata e dove vive

Sabrina Salerno sarà tra le concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. In attesa, però, di vedere tutta la sua bellezza al centro palco, scopriamo qualche cosa in più su di lei. Sappiamo benissimo che, dal suo esordio in tv nel 1984, la splendida showgirl e cantante ha cavalcato l’onda del successo. E che ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere amatissima. In questo articolo, però, scopriamo qualche cosa su di lei di più ‘nascosto’. Ad esempio, vi siete mai chiesti dove vive?

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 Marzo del 1968. Attualmente, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che viva a Treviso insieme alla sua famiglia. E che la sua casa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sia davvero spettacolare. Sposata dal 2006 con Enrico Monti, la Salerno è stata fidanzata, intorno agli anni Ottanta, con l’attore Pierre Cosso.

Non volete perdervi alcun aggiornamento su di lei? Seguitela su Instagram: è attivissima!

Cosa sappiamo sui suoi genitori?

Sabrina Salerno, come dicevamo precedentemente, è nata a Genova. A causa del lavoro di sua madre, però, è stata costretta, alla sola età di 5 anni, di trasferirsi a Sanremo dei suoi nonni. Che professione svolgeva la sua mamma? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che fosse un’infermiera. E che, quindi, era spesso e volentieri in ospedale. Compiuti, però, i 15 anni, Sabrina ritorna a Genova. E porta a termine qui i suoi studi liceali. Di suo padre, invece, cosa sappiamo? Purtroppo, poco e niente! In più occasioni, la Salerno ha raccontato di avere avuto un papà piuttosto assente.

Seguirete il suo percorso a Ballando con le Stelle? Noi assolutamente si!