Chi è Federico Fashion Style, concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle: scopriamo qualcosa in più.

Parte con la nuova edizione, sabato 16 ottobre, Ballando con le stelle. Il talent show che vede al centro dell’attenzione personaggi Vip, che portano in scena, l’esibizione preparata in settimana, insieme ai loro maestri di danza, è pronto a sorprenderci ancora una volta.

Leggi anche Ballando con le stelle, svelato il super ospite della prima puntata: che bomba!

Milly Carlucci al timone anche quest’anno del famosissimo programma, ha scelto con cura il cast di questa nuova edizione, e ha svelato i nomi dei concorrenti che ne faranno parte. Sul profilo ufficiale del talent show, la conduttrice ha anche presentato, man mano, chi saranno i maestri e le maestre di ballo ad affiancarli. Come ormai è noto, sulla pista avremo il piacere di vedere anche Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style: scopriamo qualcosa in più sul concorrente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ballando con le stelle, chi è Federico Fashion Style: età, da dove viene, carriera e vita privata

Ballando con le stelle torna in onda con la nuova edizione sabato 16 ottobre. Il pubblico è già in estasi per l’inizio del talent show, che ogni anno, conquista i telespettatori. Milly Carlucci, nei giorni precedenti, ha svelato il cast completo, e ha anche rivelato da chi saranno affiancati i concorrenti. Anche Federico Fashion Style farà parte della nuova edizione.

Leggi anche La casa di Federico Fashion Style lascia tutti a bocca aperta: l’avete mai vista?

Federico Lauri, questo il suo nome è nato ad Anzio, in provincia di Roma, nel 1989. Fin da bambino, ha sempre avuto una grande passione, ha così iniziato a creare acconciature per le bambole. Ha cominciato ad immergersi nel mondo del lavoro quando era molto giovane, e pian piano, grazie ai tanti sacrifici, è riuscito a creare un vero e proprio impero. Ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi a Milano e uno in Sardegna. Ma non si è fermato qui, negli ultimi anni ha inaugurato un salone in piazza di Spagna, a Roma, uno a Roma Eur e un sesto a Napoli.

Oggi, grazie al suo talento incredibile, è arrivato in alto, ha toccato il successo, ed è divenuto un importante hair stylist, uno dei più famosi in Italia. Lauri è apparso in tv la prima volta ne Il Castello delle cerimonie, ma nel 2019, ha inaugurato il suo programma televisivo, Il salone delle meraviglie, in onda su Real time. A Ballando con le stelle, Federico Fashion Style cosa ci riserverà? Lo scopriremo a breve.

Federico Lauri, vita privata e curiosità

Ma cosa sappiamo della vita privata dell’amatissimo hair stylist? Federico è legato da tanti anni a una donna di nome Letizia. Sono diventati genitori nel 2017, di una bellissima bambina di nome Sophie Maelle. Sul suo seguitissimo profilo instagram, sono molte le foto insieme di famiglia, in particolare dolci dediche alla sua bambina.

Il volto noto della tv ha un meraviglioso rapporto con Valeria Marini, e spesso, la star, mostra di essere con l’hair stylist. Anzi, sembrerebbe che, Federico abbia scelto la Marini, per essere la madrina della piccola Sophie Maelle. Seguitissimo su instagram, il suo profilo conta di ben oltre un milione di follower. E allora, cosa succederà a Ballando con le stelle? Staremo a vedere.