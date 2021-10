Beautiful, anticipazioni delle puntate americane: colpo di scena shock tra Liam e Thomas; quello che accadrà tra i due acerrimi nemici è davvero inaspettato.

Un successo incredibile, quello di Beautiful. Un successo che dura da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama della soap americana, seguitissima anche nel nostro Paese, dove viene trasmessa ogni giorno, su Canale 5, alle ore 14 e 45.

Ebbene, a proposito di colpi di scena, è in arrivo una sorpresa davvero incredibile. Come sappiamo, le puntate in onda in Italia sono state registrate diversi mesi prima e, quindi, dagli Usa arrivano succulente anticipazioni. Se non temete spoiler, continuate a leggere per scoprire cosa accadrà ben presto tra Liam Spencer e Thomas Forrester: qualcosa di assolutamente incredibile.

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, sapete quante volte si è sposata Brooke Logan? Numero incredibile, non indovinereste mai

Beautiful, tra Thomas e Liam accadrà l’impensabile: le anticipazioni delle puntate americane

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: dagli Usa arrivano spoiler ancora più shockanti! Protagonista assoluto delle puntate che stanno per arrivare sarà il giovane Liam Spencer: per il figlio di Bill Spencer si metterà davvero male. Il motivo?

Il giovane Spencer finirà dietro le sbarre! Proprio così, Liam finirà in carcere a causa di un’accusa di omicidio. Il figlio di Bill sarà coinvolto in un incidente dove perderà la vita Vinny, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. Un incidente che, però, nasconde un incredibile mistero. Ma concentriamoci su una decisione di Liam che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Nonostante la vicinanza di Hope, che invita Liam a non perdere la speranza di uscire di prigione, il giovane Spencer ha valutato l’ipotesi di passare il resto dei suoi giorni in carcere. È per questo motivo che, quando Thomas si reca in prigione a fargli visita, Liam avanza una richiesta inaspettata: quella di prendersi cura di Hope e della piccola Beth. Proprio così, Liam ha affidato proprio al suo acerrimo nemico i suoi due amori.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Una richiesta che ha lasciato senza parole il giovane Forrester. Che avrà un ruolo fondamentale nella scoperta del reale assassino di Vinny. Accadrà l’impensabile: non perdetevi le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutte le novità.