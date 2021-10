Dopo Amici una novità assoluta per lui: l’annuncio a sorpresa dopo ore di attesa è arrivato attraverso i social.

La ventunesima edizione di Amici è iniziata da qualche settimana e il percorso nella scuola per i nuovi allievi è già entrato nel vivo! Tra sfide ed esami senza fine, la classe di questa nuova edizione del talent si sta formando definitivamente. Ma è di un protagonista assoluto della passate edizione che oggi vogliamo parlarvi!

Uno dei finalisti dell’edizione numero 20 del talent ha appena annunciato qualcosa di davvero incredibile. Una novità assoluta per lui ed una splendida notizia per tutti i suoi fan, che continuano a seguirlo con costanza nei suoi impegni lavorativi e sui social. Ed è proprio sui social che è arrivato l’annuncio, dopo ore di attesa e mistero… Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto!

Amici, l’annuncio a sorpresa del cantante: arriva una notizia strepitosa per i fan

Un successo strepitoso, quello ottenuto dall’ex concorrente di Amici. Amatissimo dal pubblico, è arrivato fino alla finalissima della passata edizione del talent di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nella trasmissione, per lui una nuova avventura. Dal 23 novembre 2021 sarà disponibile 7 vite, il suo primo romanzo! Di chi stiamo parlando?

Proprio così: il titolo del libro non poteva non farvi pensare a lui, Aka7even. Il numero 7 è un numero significativo per Luca Marzano, da lì la scelta di chiamarsi così: all’età di 7 anni, il cantante napoletano è stato in coma per 7 giorni, in seguito ad un’encefalite. “Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi”, scrive Aka nella didascalia al suo post, dove annuncia l’uscita del romanza. In cui ripercorrerà tutti questi momenti, fino ad arrivare al giorno in cui la musica gli ha cambiato la vita.

Un annuncio che arriva dopo un bel po’ di ore di suspense: il cantante ha eliminato tutti i suoi post di Instagram, lasciando il suo profilo completamente vuoto. Dopo un po’, l’annuncio tanto atteso. Una bellissima notizia per i fan, che, attraverso quelle pagine, potranno conoscere ancora più a fondo il loro beniamino. Che, secondo alcune indiscrezioni, potremmo vedere presto su un altro prestigioso palco…