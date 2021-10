Dopo le nozze celebrate a Matrimonio a prima vista Italia è cambiato davvero tutto: la decisione è davvero clamorosa, cos’è successo.

Tra Alessandra ed Andrea, nel corso della prima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, sembrava che tutto stesse andando per il meglio. Certo, erano due perfetti sconosciuti al momento delle loro nozze, questo è vero. Però, c’è da dire che c’erano tutte le carte in regola per vivere una splendida storia d’amore. Cos’è successo dopo? Non tutti lo sanno!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro: Alessandra Raza ed Andrea Pagano. Veri e propri protagonisti indiscussi della prima edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, i due giovanissimi ragazzini, insieme ad altri quattro concorrenti, sono stati tra coloro che hanno aperto le danze di questo programma famosissimo ed amatissimo. Ed hanno saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Nel corso di queste settimane, vi abbiamo raccontato di alcune ex coppie del programma. E di cosa sia cambiato dopo le loro nozze. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Martina e Francesco, che poco tempo fa hanno preso un’importantissimi decisione. O di coloro che, invece, hanno preso strade completamente diverse dopo il programma. Cosa sappiamo, invece, su di loro?

Ricordate Alessandra ed Andrea di Matrimonio a prima vista Italia? Dopo le nozze è cambiato tutto

Alessandra ed Andrea, quindi, sono stati i due protagonisti indiscussi della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Ecco, quello che, però, adesso vi chiediamo è: cos’è successo dopo le loro nozze? Appurato che, dopo la luna di miele, la bella Raza ha anche accettato di trasferirsi a Roma nella casa di suo marito, siete curiosi di sapere se, ad oggi, sono ancora una coppia oppure no?

Prima di sapere i loro rapporti attuali, procediamo con ordine! Non tutti lo sanno, ma una volta terminata l’esperienza in tv, Alessandra ed Andrea si sono detti ‘addio’. I due, infatti, hanno comunicato agli esperti di non voler proseguire il loro matrimonio. E oggi? Di Alessandra, come ricorderete, vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo. Di Andrea, invece, non sappiamo nulla. Una cosa, però, è certa: le loro strade si sono separate definitivamente.

