Lei è la figlia di un ex campione del mondo: si chiama Martina, ha 19 anni ed è già una star di Instagram, ma l’avete riconosciuta?

Non ci sono affatto parole per spiegare la sua bellezza, vero? Lei si chiama Martina, ha 19 anni e non è altro che la figlia di un ex amatissimo calciatore della Seria A, ma anche ex campione del mondo. A differenza di suo padre, la giovanissima non è affatto al centro dell’attenzione o presente nel mondo dello spettacolo, eppure il suo eco social è davvero impressionante. Siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram e sapete a quanto ammonta il numero de suoi followers? Da non crederci affatto: stiamo parlando di ben 24 mila, se non di più, sostenitori. Delle cifre davvero folli, non c’è che dire. E che, data la sua bellezza, sono davvero meritati. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta?

Sulla vita della giovanissima Martina, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, siamo venuti a conoscenza del fatto che è felicemente fidanzata. E che, proprio qualche mese fa, si è diplomata. Siete curiosi di sapere chi è suo padre? Ci pensiamo immediatamente!

È la figlia di un ex campione del mondo, l’avete riconosciuta? È bellissima

Guardate con attenzione lo scatto che vi abbiamo riproposto in alto, l’avete riconosciuta? Lei è la figlia di un ex campione del mondo, nonché amatissimo e ‘temutissimo’ difensore della Serie A. Stiamo parlando proprio di lui: Fabio Cannavaro! Avete letto proprio bene, si! È proprio lui il padre di questa splendida ragazza!

Come dicevamo precedentemente, non abbiamo tantissime su Martina. Ad oggi, infatti, non sappiamo se abbia proseguito i suoi studi o abbia scelto di prendere un’altra strada. Una cosa, però, è certa: il rapporto che c’è tra lei e suo padre è davvero speciale. E ce ne danno ampia conferma gli scatti e le dediche che, spesso e volentieri, la giovane ragazza scrive sul suo canale social ufficiale.

Sono davvero bellissimi, vero?