Francesca Gollini è stata una protagonista amatissima di Non è la Rai: com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Cosa abbiamo scoperto!

Tra le tantissime ragazze che hanno preso parte a Non è la rai, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Francesca Gollini! Entrata a far parte del programma di Gianni Boncampagni nel corso della sua seconda edizione, quella condotta da Enrico Bonaccorti, e rimasta fino alla terza, la prima condotta da Ambra Angiolini, la giovanissima ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Bellissima e bravissima, Francesca era un vero uragano sul palco. E ciascuna sua esibizione riscuoteva un successo enorme.

Com’è cambiata, però, la sua vita oggi? Appurato che, dal suo ‘addio’ al programma, sono trascorsi poco meno di 30 anni e che alcune ragazze, dopo Non è la Rai, hanno cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere cosa fa lei adesso? Anche Francesca Gollini, lo sappiamo benissimo, è stata amatissima, ma cosa fa oggi? Cerchiamo di capire cosa abbiamo scoperto su di lei.

Ricordate Francesca Gollini di Non è la Rai? Com’è cambiata la sua vita dopo il successo

Insieme a tantissime altre ragazze, Francesca Gollini è stata una protagonista indiscussa di Non è la Rai. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Dopo aver detto ‘addio’ al programma di Gianni Boncampagni, la giovanissima ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto ha preso parte ad altri programmi televisivi, ma ha anche avuto la possibilità di incidere un suo singolo musicale.

La carriera televisiva di Francesca Gollini, quindi, è stata davvero impressionante dopo Non è la Rai, ma cosa sappiamo oggi? Purtroppo, le notizie che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Anzi, davvero nulla! Sembrerebbe, infatti, che la Gollini non abbia canali social. E questo, quindi, non ci permette di conoscere la sua vita attuale. Una cosa, però, è certa: ha deciso di dire ‘addio’ al mondo della tv. E dello spettacolo.

Vi piacerebbe vederla?