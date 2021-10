GF Vip, colpo di scena tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: è successo poco fa nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv, i vipponi proseguono la loro avventura, tra alti e bassi, liti ed accese discussioni. Ed anche colpi di scena inaspettati…

Come quello avvenuto poche ore fa, con protagonista Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che nella casa ha ritrovato la sua ex, Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, però, il concorrente sembra sempre più vicino ad un’altra concorrente, l’ex tronista Sophie Codegoni. Curiosi di scoprire l’ultima clamorosa novità?

LEGGI ANCHE —–>GF VIP, Sophie Codegoni spezza il total black con un decolletè leopardato: i dettagli del look

GF Vip, Gianmaria e Sophie: sta nascendo davvero qualcosa tra i due? Le parole del concorrente

Nella casa del Grande Fratello, si sa, non è raro che nascano flirt. E, anche quest’anno, non manca il feeling tra alcuni concorrenti. Prima Lulù e Manuel, poi Miriana Trevisan e Nicola Pisu…ma cosa c’è davvero tra Gianmaria e Sophie? I due sono sempre più vicini in casa e nel corso dell’ultima diretta Alfonso Signorini ha voluto parlare del loro rapporto. Amicizia o qualcosa in più? Ed è qui che arriva il colpo di scena!

Se durante la puntata, Gianmaria ha voluto chiarire che tra lui e Sophie non c’è assolutamente nulla, qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime ore. In una chiacchierata con Giucas Casella ed Aldo Montano, il napoletano, messo alle strette dalle domande dei coinquilini, ha ammesso: “Certo che sono interessato a lei!”. Sul fatto di aver esitato a dirlo, Gianmaria ha specificato: “Io sono molto riservato sulle mie cose. Ho aspettato di prendermi del tempo per me, prima di…”

Insomma, pare proprio che dopo un’iniziale titubanza, Gianmaria abbia deciso di fare sul serio con Sophie. Come reagirà quest’ultima? C’è da dire che, già lunedì sera, l’ex tronista ammise che tra loro c’era un certo feeling, durante lo scontro a tre con Soleil. Scoppierà l’amore?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Non dimentichiamo, però, che, fuori dalla casa, Gianmaria aveva una relazione con Greta, che è anche entrata in casa per lui. Nella scorsa puntata, la ragazza ha manifestato la sua gelosia attraverso un video clip: a questo punto è davvero finita tra loro? Non ci resta che seguire i prossimi aggiornamenti! E voi cosa ne pensate, vi piacerebbero Sophie e Gianmaria insieme?