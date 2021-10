GF Vip, scintille tra due vippone: scontro piuttoso accesso, cos’è accaduto

Scontro acceso nella casa del GF VIP 6, scintille tra due ‘vippone’: in questo articolo vi spieghiamo cos’è accaduto

Nelle ultime ore nella casa del GF VIP 6 c’è stato uno scontro molto acceso tra due ‘vippone’. Tensione alta e parole grosse: di seguito vi spieghiamo cos’è accaduto.

LEGGI ANCHE: “E’ stata troppo dura…”: colpo di scena al GF Vip, c’era da aspettarselo?

GF VIP 6, scontro piuttosto acceso tra due ‘vippone’

Animi abbastanza accesi nella casa del Grande Fratello Vip. La tensione si taglia con il coltello. Nelle ultime ore, due ‘vippone’ hanno avuto uno scontro molto acceso. Protagoniste – ancora una volta – Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tra le due non scorre buon sangue, ormai si è capito, e ogni motivo è buono per giungere allo scontro verbale.

Ieri pomeriggio, durante la prova settimanale, Soleil ha rischiato di far male Raffaella. La prova, infatti, consiste nel premere il bottone appena la produzione dà il segnale. I concorrenti ovviamente devono essere scaltri e la modella italo-americana forse lo è stato fin troppo.

Quando la produzione ha infatti chiamato lei e Davide Silvestri a rapporto, la modella si è precipitata fuori al giardino per premere il bottone. Soleil aveva in mano un bicchiere e per fare presto ha cercato di appoggiarlo sul tavolo fuori alla veranda. Per la fretta, però, Soleil non è riuscita ad appoggiarlo delicatamente ed ha finito per rovesciarlo addosso alla Fico, che si è presa un grosso spavento.

Raffaella ovviamente si è arrabbiata ed ha addirittura esclamato: “Non l’hai appoggiato. L’hai tirato. Potevamo farci male. Anche Katia (Ricciarelli ndr.) si è spaventata“. La modella italo-americana si è subita scusata con le sue coinquiline ed ha cercato di giustificarsi in tutti i modi. Le scuse, però, non sono state ben accette ed allora Soleil ha voltato le spalle ed ha continuato a mangiare il gelato, chiosando: “Mandatemi in nomination“.