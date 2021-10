I due ex concorrenti del GF VIP, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tornano in tv: la loro nuova avventura televisiva ha avuto inizio mercoledì 13 ottobre!

Si sono conosciuti in televisione quattro anni fa: erano i concorrenti del Grande Fratello VIP e nel corso della loro avventura come ‘coinquilini della Casa’ si sono innamorati! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano insieme, nel piccolo schermo, alla conduzione di Ex on the Beach Italia, in onda su Mtv. La vita di otto single sarà stravolta dall’arrivo dei loro ex: reclusi in una villa e filmati 24 ore su 24, si ritroveranno a fare i conti con il loro passato amoroso.

"Spero siate pronti": ricomincia l'avventura televisiva di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Ricomincia Ex On The Beach, ritornano in tv Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez! La celebre coppia, molto chiacchierata nel mondo del gossip, dal 13 ottobre commenta il programma in onda su Mtv tutti i mercoledì a partire dalle ore 22!

Otto giovani single si ritroveranno a fare i conti con il loro passato: i loro ex entreranno in villa per disturbare la loro ‘quiete’! Qualcuno ‘tornerà indietro’ e darà una nuova chance alla vecchia storia d’amore?

Cecilia, in merito a questo argomento, è stata piuttosto chiara: “Io quando chiudo una storia, non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex” ha confessato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Anche per Ignazio non sembrano esserci speranze per eventuali ex ancora innamorate: “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come invece avviene in questo reality”.