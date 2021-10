In questo scatto l’attrice de Il Segreto è completamente diversa: nella soap il suo addio è arrivato all’improvviso.

Non è affatto difficile riconoscere l’attrice in questo scatto social. Ve l’abbiamo già accennato, l’abbiamo tanto amata ed apprezzata nella soap opera spagnola Il Segreto. La telenovela ci ha tenuto compagnia per ben 8 anni e 12 stagioni. La chiusura è arrivata quest’anno, e ha lasciato i telespettatori molto delusi.

Per tutti gli appassionati, dire addio alla soap, è stato un duro colpo. E dire addio al personaggio che l’attrice ha portato in scena è stato ancora più difficile, per tutti gli affezionati. Appare molto diversa, dato che, il suo aspetto è stato adattato a quei tempi. Così, riuscite a riconoscerla?

Il suo addio ha amareggiato i fan: oggi l’attrice de Il Segreto appare così, la riconoscete?

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto un successo straordinario, conquistando i telespettatori che hanno seguito tutta la storia. All’inizio ci siamo lasciati travolgere dall’amore tra Pepa e Tristan, ma con la loro uscita di scena, abbiamo avuto modo di seguire le vicende di altri protagonisti.

L’attrice che vediamo in foto ha fatto parte della grande famiglia de Il Segreto. Il suo ruolo è stato fondamentale. Madre di altri quattro personaggi centrali, ha lasciato la soap prima della sua chiusura, lasciando grande amarezza nei telespettatori. Così, in questo scatto pubblicato sui social, precisamente su instagram, riuscite a riconoscerla? Non è molto difficile, anche se, così, appare molto diversa. Ebbene sì, ecco chi è:

L’attrice che vi abbiamo mostrato in alto è Adelfa Calvo, ed ha interpretato nella telenovela spagnola Donna Rosario, madre di Alfonso, Juan, Ramiro e della meravigliosa Mariana. Adelfa ci ha tenuto compagnia dal 2011 al 2017, per poi lasciare la soap inaspettatamente.