Vik Vijh è il protagonista indiscusso del programma ‘Incidenti di bellezza’, ma chi è esattamente? Scopriamo quello che non tutti sanno.

Siete anche voi rimasti affascinati dalla bravura del dottor Vik Vihj e siete pronti a scoprire ogni cosa su di lui? State tranquilli: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Di seguito, infatti, vi proporremo tutto quello che occorre sapere. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo a disposizione non sono tantissime.

In questo ultimo periodo, come senza alcun dubbio ricorderete, vi abbiamo parlato spesso di spiacevolissimi imprevisti accaduti dopo interventi di chirurgia estetica. Che siano errori e drammi avvenuti dopo un’operazione chirurgica, un semplice tatuaggio o tinture sbagliate, ciascuno dei protagonisti di Incidenti di Bellezza ha raccontato ampiamente il proprio dramma. Ed insieme al team degli esperti messi a disposizione del programma ha tentato di trovare un soluzione. Lo abbiamo visto, ad esempio, con Belinda. Oppure, con Jeanetta e tanti altri. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: voi sapete ogni cosa su Vik Vijh. È proprio lui che cerca di riparare ai danni dovuti agli interventi chirurgici. Ed è proprio lui che, spesso e volentieri, cede ai suoi pazienti una nuova vita. Cosa sappiamo, però, su di lui?

Chi è Vik Vijh, il chirurgo di Incidenti di bellezza?

Insieme alla regina del make up artist e ad una stimatissima dermatologa, Vik Vijh è il protagonista indiscusso del programma Incidenti di bellezza. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lui? Appurato che è un chirurgo amatissimo ed apprezzatissimo e che, spesso e volentieri, è ospite di programmi televisivi e radiofonici, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Stando a quanto si apprende dal sito The Beauty Gurus, sembrerebbe che il buon Vijh attualmente sia un chirurgo plastico presso l’HNS Queen Elizabeth University Hospital Birmingham. La formazione del dottore, da quanto si legge, è iniziata nel 1998. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Fino al 2002, infatti, il buon Vijh ha arricchito sempre di più il suo bagaglio. E, tramite borse di studio, master e molto altro ancora, ha cercato di capire ogni cosa del mondo della chirurgia estetica, dei suoi danni e, perché no, anche delle sue soluzioni.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sul suo sito ufficiale, si legge che è papà di due splendidi figli. E vive con la sua splendida moglie Sarah. Infine, nel suo tempo libero, è un allenatore di calcio per bambini.

Diteci la verità: sapevate tutte queste cose su di lui?