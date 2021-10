La fidanzata di Jeremias Rodriguez, Deborah Togni, è stata vittima di un tragico incidente: è svenuta mentre era in aeroporto. La caduta le ha provocato una frattura al cranio: il racconto da brividi.

Brutto spavento per Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez. La giovane è in ospedale da qualche giorno ma fortunatamente il peggio sembra esser passato. Con alcune Instagram story la dolce metà dell’ex naufrago ha raccontato cosa le è accaduto nelle ultime ore: ha perso i sensi in aeroporto e cadendo ha sbattuto la testa. Il racconto mette i brividi.

Jeremias Rodriguez, drammatico ‘incidente’ per la fidanzata Deborah: “Frattura al cranio”

Deborah Togni sta vivendo giornate da incubo. La fidanzata di Jeremias Rodriguez si ritrova in ospedale, ricoverata, dopo aver preso una brutta botta in testa.

Attraverso alcune IG story ha spiegato cosa le è accaduto: “Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l’osso occipitale (cranio). Me la sono cavata con quattro punti sul mento. Scene da Squid Game insomma…“. La giovane ha proseguito: “Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile. Ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l’importante. Avendo fratturato un osso così delicato dovrò fare altre Tac e rimanere sotto osservazione ancora per un po’“.

La perdita dei sensi le ha causato qualche danno: per fortuna, per Deborah il peggio sembra esser passato! Al suo fianco c’è Jeremias, suo compagno da qualche anno. Presto potrà tornare alla sua vita di tutti i giorni!

