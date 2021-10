A ‘La clinica delle pelle’, Danny ha raccontato di avere la sua pelle piena di cicatrici per via di un’acne precedente: per la dottoressa Craythorne ha rischiato grosso!

Sono davvero tantissime le storie che, nel corso di queste due stagioni de ‘La Clinica della pelle’, sono state raccontate sul Real Time. Tra queste, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi quella del giovanissimo Danny. Che, per via di un’acne ‘vecchia’ di due anni, era costretto a vivere con ben 30 cicatrici sulla pelle e ben 10 suddivise tra schiena e spalle. Quando è entrato a far parte della schiera di pazienti della dottoressa Craythorne, il giovane ha raccontato di provare un forte imbarazzo per questo suo difetto fisico. E che anche il solo andare al mare gli provocava non poco imbarazzo.

“Sono cicatrici ipertrofiche”, ha iniziato a dire la dottoressa dopo aver visionato attentamente la pelle di Danny. Ed aver ampiamente avvertito il suo paziente di stare attento all’esposizione al sole perché, data la sua pelle, potrebbe anche essere soggetto ai classici tumori della pelle. Insomma, inconsapevolmente, il giovane Danny ha realmente rischiato grosso. Scopriamo, però, cos’è successo dopo la prima visita con la dottoressa.

La clinica della pelle, Danny viveva un dramma incredibile: cos’è successo dopo

Una volta ascoltato il lavoro di Danny e scoperto che la sua pelle è, spesso e volentieri, soggetta a sbalzi di temperatura pazzeschi, la prima cosa che la dottoressa Emma Craythorne ha consigliato al suo paziente è quella di utilizzare una crema protettiva ad alta concentrazione di protezione. E subito dopo, ovviamente, è passata a mettere in pratica la sua cura. In che cosa è consistita? La risposta è piuttosto semplice: iniettare piccole quantità di steroidi per rendere le cicatrici più piatte e chiare.

A distanza di qualche settimana da questa prima visita, però, Danny è ritornato a La clinica delle pelle e si è sottoposto ad una seduta laser ad anidride carbonica. Una volta fatto questo, poi, la dottoressa Emma Chraythorne ha versato sopra le cicatrici, massaggiandole e facendo modo che il contenuto vada fino in fondo, degli steroidi. “Le cicatrici sono migliorato. Nei prossimi cinque/sei mesi dovrò sottopormi ad altre sedute”, ha detto Danny prima di rivelare la sua gioia per questo incredibile traguardo.

Non abbiamo foto delle pelle d Danny dopo, ma siamo certi che la cura della dottoressa sia stata impeccabile. Come sempre, d’altronde!