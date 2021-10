“Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata”: Malika Ayanne racconta la sua breve storia d’amore

In un’intervista la cantante Malika Ayane racconta la sua breve storia d’amore: “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata”

La cantante Malika Ayane, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, racconta la sua breve storia d’amore: “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata“. Da quell’amore, però, è nata sua figlia Mia, ad oggi la gioia più grande dell’artista.

Malika Ayane racconta la sua breve storia d’amore

Malika Ayane è una cantautrice e violoncellista milanese. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, nel 2007 ha firmato il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sugar Music e l’anno successivo ha pubblicato il suo album d’esordio, da cui fu estratto il singolo Feeling Better.

Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, classificandosi seconda nella sezione Giovani nel 2009, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa e Tv nel 2010 e classificandosi al terzo posto nel 2015 con il brano “Adesso e qui (nostalgico presente)”, con il quale vinse di nuovo il Premio della Critica.

Durante la sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti, tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards, un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, oltre ad essere stata candidata per il Nastro d’argento e gli MTV Awards.

Dal 2012 si è avvicinata anche alla recitazione, interpretando il corto “Perfetta”, un cameo in “Tutti i rumori del mare”, nonché un ruolo in “Caserta Palace Dream”.

Riguardo alla sua vita privata, ha una figlia di 16 anni, Mia, avuta da una storia durata poco. In un’intervista a Diva e Donna, la cantante racconta: “Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per anni. Ci siamo conosciuti e innamorati, dopo venti giorni vivevamo insieme, dopo sei mesi ero incinta e non è andata. L’amore passionale l’ho avuto ed è finito, come finiscono milioni di storie”.