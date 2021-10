Correva il 1996 quando davvero giovanissima partecipava a Miss Italia, oggi è un amatissimo volto della televisione: l’avete riconosciuta?

Siete riuscita a riconoscerla? Se guardate con attenzione la foto in questione, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto difficile. Anche perché in tutti questi anni l’ex modella di Miss Italia non è affatto cambiata. Bando alle ciance, però: scopriamo cosa sappiamo!

Leggi anche –> Da Miss Italia nel 1981 alle migliori passerelle di moda: cosa fa oggi dopo 40 anni

Avete mai contato tutte le edizioni di Miss Italia? Molto probabilmente, no! Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio: il famosissimo concorso di bellezza targato Patrizia Mirigliani è andato in onda per la prima volta nel lontano 1936. Avete letto proprio bene, si! Sono trascorsi esattamente 75 anni da quando è stata la prima Miss Italia. Da quel momento, ne è passato di tempo e di reginette ne sono state elette, senza alcun dubbio questa giovanissima ragazza raffigurata in foto non vi sarà affatto sconosciuta. Di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di una splendida modella che, davvero giovanissima, ha preso parte a Miss Italia nel 1996. È riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto. Ed oggi, a distanza di anni dalla sua prima apparizione televisiva, è un volto amatissimo della televisione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qui è Miss Italia 1996, ora è un volto amatissimo della tv: sapete dirci chi è?

Aveva soltanto 22 anni quando, più bella che mai e davvero giovanissima, la splendida modella prendeva parte a Miss Italia nel 1996. E riusciva a conquistare il secondo posto. Di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima: Maria Mazza.

Leggi anche –> La conosciamo così, ma ricordate com’era a Miss Italia nel 2007? Sono trascorsi 14 anni: guardatela con attenzione

L’edizione di quell’anno di Miss Italia, come ricorderete, è stata vinta da Danny Mendez, attualmente al timone di un programma su Sky. Nonostante la mancata vittoria, però, la splendida Maria ha cavalcato ugualmente l’onda del successo. Oltre ad essere una famosa e rinomata attrice, la splendida napoletana è anche un amatissimo volto della televisione italiana. Impossibile, ad esempio, dimenticarla nel ruolo della dottoressa in ‘Avanti un altro’.

Leggi anche –> A Miss Italia si è presentata così, ma l’avete mai vista senza trucco? Lo scatto ‘acqua e sapone’

Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta?