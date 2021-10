Qual è il montepremi per chi vince il Grande Fratello Vip? Di che cifre parliamo

A quanto ammonta il montepremi per chi vince il Grande Fratello Vip? Di che cifre parliamo.

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio il 13 settembre. Al Timone Alfonso Signorini che ha scelto come opinioniste d’eccezione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ormai siamo entrati nel vivo del gioco. Tra i concorrenti sembrano esserci le primi crisi e l’aria diventa sempre più fredda.

Mancano ancora molti giorni alla fine del reality, ma ovviamente, i fan del programma hanno già un loro preferito, che vogliono portare fino alla fine, fino alla vittoria. Ebbene, ma chi vince il GF Vip, quanto porta a casa? Scopriamo qual è il montepremi del vincitore.

Grande Fratello Vip, quanto ammonta il montepremi: di che cifre parliamo

Siamo entri nel vivo del gioco, ad un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip. Dopo il successo dell’edizione precedente, le aspettative per questa nuova, sono state fin dall’inizio molto alte. In queste puntate, abbiamo avuto modo di vedere quanto accaduto in casa, durante la settimana.

Nel corso del televoto, alcuni concorrenti sono stati salvati per primi dal pubblico e questo ci può far capire qual è la preferenza fuori. Manca ancora molto alla fine del reality, ma i più appassionati hanno già un loro preferito, e quindi il loro vincitore. Ma proprio a tal proposito, ci chiediamo, a quanto ammonta il montepremi finale?

Sembrerebbe che, la cifra, come per gli anni precedenti, si aggiri intorno ai 100 mila euro. 50 mila devono essere devoluti in beneficenza, ad un’associazione a scelta. Il premio sarà in gettoni d’oro. Per quanto, invece, riguarda il compenso dei concorrenti, questo varia a seconda del grado di notorietà, e dovrebbe aggirarsi dai 1000 euro a settimana, a salire. Sta di fatto che, i presenti, portano a casa un cachet considerevole, ma ovviamente, dipende anche dalla permanenza in casa.