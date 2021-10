Ricordate Nicolò Scalfi di Caduta Libera? Com’è la sua vita oggi

Vi ricordate di Nicolò Scalfi? Ecco com’è la vita del campione di “Caduta Libera” oggi: pochi ci crederanno

Nicolò Scalfi è stato uno dei campionissimi di “Caduta Libera”, quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Scalfi è riuscito a portare a casa ben 651 mila euro. Un montepremi veramente da urlo. Ma sapete com’è la sua vita oggi? Ve lo diciamo noi in questo articolo.

Nicolò Scalfi di Caduta Libera, com’è la sua vita oggi

Scalfi è divenuto famoso grazie alla partecipazione al programma televisivo “Caduta Libera”, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nel quiz show ha impressionato, battendo il record di puntate e divenendo il campione dei campioni. Nicolò ha presenziato nel programma per ben 88 puntate stabilendo il record assoluto ed ha portato a casa un montepremi di ben 651 mila euro.

Nicolò, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di aver speso i soldi del montepremi facendo una vacanza a Barcellona con i suoi amici, poi ha regalata una nuova cucina alla mamma ed ha deciso di pagarsi gli studi.

Dopo l’esperienza a “Caduta Libera” si vociferava potesse partecipare all’Isola dei Famosi, ma non si è concluso nulla. Nicolò non si è più visto in televisione.

Com’è la vita di Nicolò oggi? Attualmente studia Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia ed ha deciso di lasciare il suo iniziale percorso in Design. Ha inoltre inciso una canzone dal titolo “La fine del mondo”, che si trova anche su alcune piattaforme di ascolto musicale in streaming. Riguardo alla vita privata, invece, attualmente è single ed ha dichiarato: “Mi è venuto un difetto: prima di diventare famoso per me era obbligatorio farmi avanti con le ragazze. Poi hanno cominciato a farlo loro e mi sono adagiato un po’. Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per poter aspettare. E poi lo studio mi impegna molto”.