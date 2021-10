Peaky Blinders, la notizia che nessuno si aspettava: i fan restano a bocca aperta

Peaky Blinders, la notizia che nessuno si aspettava: i fan dell’amatissima serie tv britannica restano a bocca aperta.

È una delle serie più seguite ed amate di sempre. Parliamo di Peaky Blinders, la serie targata Netflix che narra le vicende dei fratelli Shelby, creata da Steven Knight. Ed è stato proprio lui, in occasione del BFI London Film Festival, ad annunciare a Variety una meravigliosa notizia per i fan del telefilm.

Una notizia inaspettata, che riguarda la conclusione della serie. Ricordiamo che, nella primavera del 2022, uscirà la sesta ed ultima stagione. Ma, a quanto pare, ci sarà una sorpresa inaspettata. Scopriamo i dettagli.

Splendida notizia per i fan di Peaky Blinders: c’entra il finale della serie tv

Appassionati di Peaky Blinders, ottime notizie in arrivo per voi! Ad annunciare la novità è stato il creatore della serie tv britannica, che ha letteralmente fatto impazzire fan di tutto il mondo. Una notizia che ha a che fare con il gran finale delle vicende dei fratelli Shelby.

Ebbene si, perché le vicende di Peaky Blinders non si concluderanno con la sesta stagione, come tutti credevano. Steven Knight ha spiegato che, dopo quella che doveva essere l’ultima stagione, arriverà un film, le cui riprese inizieranno nel 2021. Proprio così, un film che rappresenterà il finale della famosissima saga. “Scriverò il lungometraggio che sarà ambientato e girato a Birmingham e questo sarà probabilmente la fine della strada per ‘Peaky Blinders'”.

Le vicende dei fratelli Shelby non si concluderanno quindi con la sesta stagione, che uscirà comunque il prossimo anno. Le riprese sono iniziate nel 2019, ma posticipate a causa della pandemia di Covid: i fan non vedono l’ora di guardare i nuovi episodi. Che, però, ricordiamo, saranno seguiti da un film conclusivo.

Cosa sappiamo del cast del film? Al momento non molto, ma essendo una continuazione della saga, ci aspettiamo di ritrovare i protagonisti di tutte le stagioni. E voi, seguirete il gran finale della serie tv?