E’ la primogenita di un attore famosissimo: la riconoscete? Non ha per nulla seguito le orme di suo padre.

Osservando così lo scatto, non è assolutamente facile capire chi è la protagonista. La donna nella foto è la figlia di un attore famosissimo e amatissimo in tutto il mondo. E’ la primogenita, la sua è una famiglia molto grande e allargata.

Leggi anche Attore amatissimo, protagonista di film di successo: suo padre è una star del cinema

Ha due sorelle e due fratelli minori. Non la seguito le orme di suo padre, che come vi abbiamo detto, è una star del cinema, ma è una bravissima scrittrice. Ha pubblicato diversi libri e tutte le sue opere hanno al centro dell’attenzione temi molto importanti. Per caso, sapete dirci chi è? E soprattutto, chi è suo padre?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ la primogenita di un attore amato in tutto il mondo: non ha per nulla seguito le orme di suo padre

Nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto è fotografata la figlia di un attore molto amato e soprattutto famosissimo in tutto il mondo. Lei è una scrittrice, ma suo padre è una star del cinema, oltre ad essere un imprenditore, un produttore cinematografico, un politico e un ex culturista.

Leggi anche “In pessimo stato e senza scarpe”: lo scambiano per un senzatetto e lo cacciano dal locale

Affermato uomo d’affari, ha costruito la propria carriera sul suo fisico. La celebrità gli è derivata dall’interpretazione del guerriero Conan, al quale ha fatto seguito il primo film della esalogia di Terminator. Adesso, dopo questi pochi ma buoni indizi che vi abbiamo qui lasciato, avete capito di chi parliamo? Ebbene sì, la protagonista della foto è la figlia di Arnold Schwarzenegger, l’avreste mai detto?

E’ la primogenita, e il suo nome è Katherine. Nata dall’amore tra l’attore e la giornalista e autrice Maria Shriver, oggi, la figlia di Arnold è divenuta un’affermata scrittrice e ha già pubblicato diversi libri, tutti parlano di tematiche importanti.