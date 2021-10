Sarà papà per la terza volta: gioia immensa per il famosissimo attore, uno dei più amati del nostro Paese.

Una gioia immensa in arrivo per una coppia unitissima. Stanno per diventare genitori del loro terzo bebè! L’annuncio è arrivato indirettamente: il famoso attore e la sua compagna sono stati beccato in giro per Roma dal settimanale Diva e Donna. Negli scatti pubblicati, è evidente che la donna sia in dolce attesa!

Si tratta del terzo figlio per l’attore, uno dei più amati del nostro cinema. Curiosi di scoprire di più su questa meravigliosa notizia ? Vi sveliamo tutto!

LEGGI ANCHE ——>E’ la primogenita di un attore famosissimo: la sua carriera si allontana del tutto da quella di suo padre

L’amatissimo attore diventerà papà per la terza volta: splendida notizia per la coppia

Della sua carriera sappiamo tutto: i film di cui è protagonista sono tra i più amati ed apprezzati della scena italiana. Della sua vita privata, però, l’attore non ha mai amato parlare molto. Quel che è noto, però, è che sta per arrivare un’altra grande gioia per lui: sta per diventare papà per la terza volta! Di chi parliamo?

Si, parliamo proprio di lui, Elio Germano! L’attore 41 enne è stato immortalato a Roma con la sua compagna Valeria, in dolce attesa: le foto sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Un annuncio che, quindi, non arriva direttamente dalla coppia, che non ha mai amato le luci dei riflettori. Della futura mamma, infatti, sappiamo molto poco: come riporta Fanpage.it, Valeria è un’insegnante della periferia romana ed ha 34 anni. I due non si sono mai mostrati insieme, segno della volontà di essere lontani da ogni forma di gossip.

LEGGI ANCHE —->Elio Germano: “Recitare l’Infinito di Leopardi è stata una forma di violenza”

Una splendida notizia per l’attore, la cui carriera è iniziata prestissimo: lo ricordate nel film Ci hai rotto papà? Aveva soltanto 13 anni. Da lì, l’inizio di una serie interminabile di successi: oggi Elio è uno degli attori più amati e premiati del nostro Paese.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri ai futuri genitori per questo nuovo arrivo in famiglia: auguri Elio e Valeria!