Theo Hernandez di rientro dalla Nazionale è risultato positivo al Covid-19: il Milan ha comunicato la positività del calciatore con una nota sul sito ufficiale.

Altra tegola per il Milan ed uno spiacevole risultato per Theo Hernandez. Dopo la brillante partita contro la Francia, il calciatore è risultato positivo al Covid-19. Non ci sarà dunque nella prossima di Serie A contro il Verona. Il giocatore rossonero si è aggiunto così alla lista degli indisponibili per Pioli: il portiere Maignan nelle ultime ore ha svolto una delicata operazione al polso. L’avviso della positività al virus di Theo l’ha dato l’AC Milan con una nota che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute del calciatore.

Covid, Theo Hernandez positivo al tampone: come sta il calciatore del Milan

L’AC Milan con una nota ufficiale ha fatto sapere che Theo Hernandez è risultato positivo ad un tampone Covid effettuato a domicilio. Il rientro dalla Nazionale non è andato come tutti immaginavano.

“AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”

Il terzino francese ha contratto il Covid ma, secondo quanto scritto dal club, è asintomatico. Non abbiamo notizie sulla sua compagna, Zoe Cristofoli.

La storia d’amore con Zoe

Theo e Zoe condividono buona parte del loro mondo sui social: entrambi amanti di tatuaggi, vivono insieme a Como. A fargli compagnia i loro meravigliosi cani.

Questa una speciale dedica dell’influencer nel giorno del compleanno di Theo: “Sei la mia vita. Tanti auguri amore mio, oggi è un giorno speciale. A te che sei il mio pazzo, il mio confidente, la mia spalla, il mio tutto. Ti auguro solo il meglio, sarò sempre qui per te”.