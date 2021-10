Un posto al sole, arriva una ‘sorpresa’ per i fan: grande annuncio

Arriva una sorpresa per i fan di “Un posto al sole”, grande annuncio: di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Sta per arrivare una bellissima sorpresa per i fan di “Un posto al sole”. L’annuncio arriva direttamente dalla produttrice della soap opera amatissima dal pubblico. Ecco cosa succederà a breve.

Un posto al sole, grande annuncio: di cosa si tratta

Un posto al sole è una delle soap opera più amate della televisione italiana. La serie tv ambientata a Napoli va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. La soap va in onda dal 21 ottobre 1996 e presto festeggerà 25 anni di messa in onda. La ricorrenza purtroppo non sarà festeggiata in grande stile per via della pandemia che ha modificato le registrazioni delle puntate. La produzione, però, sta preparando lo stesso una sorpresa per tutti i fan della soap opera.

Come rivelato da Renata Anzato, produttrice di Freemantle, a Telepiù, a Natale ci sarà una bellissima sorpresa per i telespettatori di Rai 3. La produttrice, però, non ha specificato di cosa si tratta, ma ha sottolineato che sicuramente piacerà ai fan della soap opera. A questo punto cresce la curiosità: di che cosa si tratta?

Le anticipazioni

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera ambientata a Napoli. Al momento, la serie tv sta seguendo tre linee narrative: il giallo dell’aggressione a Susanna, l’amnesia di Filippo e la doppia vita sentimentale di Silvia Graziani. Riguardo all’aggressione, nelle prossime settimane finalmente ci avvicineremo a capire chi è il colpevole. I medici, infatti, cercheranno di svegliare Susanna e non tutti saranno contenti. Cosa succederà, invece, tra Silvia e Michele e Filippo e Serena?