Uomini e Donne, chi è Costabile: età, lavoro e curiosità del nuovo cavaliere del Trono Over, interessato a Gemma Galgani.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese, ma i colpi di scena nella trasmissione targata Maria De Filippi sono stati già tantissimi. Grazie soprattutto alle tantissime new entry nel parterre del Trono Over. Da Marika a Jessica, fino a Pierluigi e Diego…ma c’è anche un nuovo cavaliere per Gemma!

Si tratta proprio di Costabile, l’ultimo corteggiatore della Galgani. I due sono usciti insieme e, a quanto pare, si sono trovati molto bene: c’è stato un bacio molto lungo e passionale! Sarà la volta buona per la dama torinese? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamo meglio il nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, Costabile è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro e tutte le curiosità sul cavaliere

Gemma Galgani ha dato il via ad una nuova conoscenza a Uomini e Donne! Che, nonostante lo scetticismo della sua acerrima rivale Tina Cipollari, sembra essere iniziata davvero col botto. Tra la dama torinese e il nuovo arrivato Costabile è scoppiata la passione: un bacio appassionato tra i due, che sembrano avere molto feeling. Ma cosa sappiamo di Costabile?

In studio, il cavaliere ha raccontato un po’ di sé. Originario della Puglia, terra a cui è legatissimo, Costabile ha 68 anni ed è attualmente in pensione. Dalla Puglia si è trasferito a Milano, dove ha vissuto per diversi anni, ma oggi ha un appartamento in un villaggio in Egitto, a Sharm. L’uomo ha deciso di vivere lì essendosi innamorato del posto e dello stile di vita: “Un paradiso”, lo ha definito. Ci porterà anche Gemma? È presto per dirlo, ma il cavaliere sembra essere molto interessato alla dama, che trova attraente sia dal punto di vista fisico che mentale.

Anche Gemma sembra davvero entusiasta di questa nuova frequentazione, suscitando le critiche di Tina. L’opinionista ritiene che la dama torinese si innamori un po’ troppo spesso, non appena inizia una nuova conoscenza.

Che Costabile sia davvero l’uomo giusto per Gemma? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire tutte le novità su questa nuova coppia.