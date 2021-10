Ashley Bernard ha partecipato all’ottavo stagione di Vite al Limite ed aveva un peso di ben 288 kg: oggi è irriconoscibile, resterete sconvolti quando la vedrete.

Dimenticarla nel corso di queste nove stagioni del programma, è davvero indimenticabile. Protagonista indiscussa dell’ottava stagione di Vite al Limite, la giovanissima Ashley Bernard ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. Perché? La risposta è davvero semplicissima: non soltanto perché la storia di Ashley, così come tantissime altre dei suoi colleghi, è piuttosto drammatica e particolare, ma anche perché il percorso della trentunenne all’interno della clinica di Houston è davvero indimenticabile.

Quando è entrata a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan, Ashley Bernard aveva 31 anni ed un peso che raggiungeva i 288 kg. Un peso piuttosto considerevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, come raccontato dalla diretta interessata, era stato determinato da uno spiacevolissimo e tragico evento: un abuso. Alle telecamere del programma, infatti, la giovane Bernard ha raccontato di essere stata abusata quando era piccolina. E questo, purtroppo, l’ha portato a trovare nel cibo il suo unico rifugio. Com’è diventata dopo il programma. Guardatela qui: è irriconoscibile!

Com’è diventata Ashley Bernard dopo Vite al Limite? È davvero irriconoscibile

La storia di Ashley Bernard di Vite al Limite, così come la stragrande maggioranza dei protagonisti del programma, è davvero drammatica. La donna, infatti, alle telecamere del programma ha raccontato di essere stata abusata da un uomo quando era soltanto una bambina. E che dopo questo evento piuttosto traumatico, com’è giusto che sia, lei ha iniziato a sfogare tutta la sua rabbia e frustrazione nel cibo. Arrivata all’età di 31 anni e con un peso che raggiungeva i 288 kg, però, Ashley ha deciso di riprendere in mano le redini della propria vita. E, seppure i risultati non siano stati eccellenti, il cambiamento c’è stato.

Nel corso del suo percorso a Vite al Limite, infatti, Ashley è riuscita a perdere soltanto 60 anni. Ad oggi, però, la donna è davvero irriconoscibile. E il suo profilo Facebook ce ne da ampia prova. Eccola qui:

Certo, Ashley deve sicuramente continuare una corretta e sana alimentazione. Si può dire, però, che il cambiamento c’è stato. Siete d’accordo?